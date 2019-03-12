رياضة | تشكيل ناري للسيتي أمام شالكة في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ناري للسيتي أمام شالكة في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي شالكة الألماني، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-