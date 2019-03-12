رئيس الزمالك بعد الفوز على شباب الأهلي: التكاتف سيكون استمرار النهوض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أشاد رئيس الزمالك بفوز فريق الشباب بالنادي مواليد 97 على الأهلي في قمة بطولة الجمهورية للناشئين، التي أقيمت عصر اليوم بمقر القلعة البيضاء.

ونجح فريق الشباب في الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة المؤجلة من المرحلة السابعة عشر من البطولة.

وقال رئيس الزمالك: "أشكر الجهاز الفني واللاعبين على الفوز، روح قتالية جديدة أراها الآن في الزمالك على كافة المستويات، وهذا هدفي دائما في النادي".

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وأضاف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: "التكاتف سيكون استمرار نهوض الزمالك والسير في الطريق الصحيح".

ووجه رئيس الزمالك الشكر لمحمود علاء وفرجاني ساسي ثنائي الفريق الأول على موقفهم بمنح لاعبي فريق الشباب مكافأة خاصة بعد الفوز على الأهلي.

وأتم تصريحاته قائلا: "هذه رسالة هامة للجميع، أن هناك روح جديدة داخل الزمالك بين كل اللاعبين وأن الجميع يد واحدة، وموقف علاء وفرجاني يدل على ذلك".