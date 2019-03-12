رياضة | بالأسماء - زيدان يطلب لاعبا من ليفربول وأربعة أخرين.. "ليس من بينهم صلاح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء - زيدان يطلب لاعبا من ليفربول وأربعة أخرين.. "ليس من بينهم صلاح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان كمدربا فنيا للفريق في الفترة المقبلة، خلفا للمدرب السابق سانتياجو سولاري.

وطلب زيدان التعاقد مع بعض اللاعبين في الميركاتو الصيفي القادم، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، لحصد جميع البطولات التي يشارك بها الفريق.

وأشارت تقارير حسب البرنامج الإسباني "التشرينجيتو"، إن زيدان يرغب في ضم الخماسي، إيدين هازارد (تشيلسي)، بول بوجبا (مانشستر يونايتد)، لوكاس هيرنانديز (أتلتيكو مدريد)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) وساديو ماني (ليفربول).

وان فريق ريال مدريد سوف يشهد تغيرات تاريخية في الفترة المقبلة، والميركاتو الصيفي سيكون به الكثير من المفاجآت لجماهير الملكي.