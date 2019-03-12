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رياضة | سيميوني يعلن تشكيلة أتليتكو مدريد لمواجهة يوفنتوس

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أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد الإسباني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي يوفنتوس الإيطالي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور ال16 من بطولة .

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اوبلاك.

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خط الدفاع : خوانفران - جودين - خيمينز - ارياس.

خط الوسط : كوكي - ليمار - ساوؤل - رودريجو.

خط الهجوم : جريزمان - .

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