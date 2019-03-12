رياضة | سيميوني يعلن تشكيلة أتليتكو مدريد لمواجهة يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيميوني يعلن تشكيلة أتليتكو مدريد لمواجهة يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد الإسباني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي يوفنتوس الإيطالي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اوبلاك.

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خط الدفاع : خوانفران - جودين - خيمينز - ارياس.

خط الوسط : كوكي - ليمار - ساوؤل - رودريجو.

خط الهجوم : جريزمان - موراتا.