رياضة | سولشاير يتخلى عن نجم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يتخلى عن نجم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، يريد تجديد دماء الفريق، والتخلص من اللاعبين الذي لا يقدمون مردودًا جيدا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "صن سبورت" البريطانية، فإن النجم الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز ليس من ضمن خطط سولشاير للموسم القادم.

وأفادت التقارير أن سانشيز قد يغادر قلعة ستامفورد بريدج، خلال الميركاتو الصيفي القادم، على سبيل الإعارة، من أجل منح الفرصة لأحد لاعبي اليونايتد الشباب.