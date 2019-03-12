رياضة | التونسي صادوق سلمي "حكما" لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التونسي صادوق سلمي "حكما" لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على الطاقم التحكيمي الذي يدير مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري التي ستقام مساء السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتكون الطاقم من التونسي صادوق سلمي حكماً للساحة ، ومعه كل من الليبي عطية أمسعد مساعداً أول ، والتونسي أيمن اسماعيل مساعداً ثانياً ، ويتولى التونسي وليد الجريدي مهام الحكم الرابع، وتم اختيار المصري مصطفى طنطاوي مسئولا إعلاميا لتلك المباراة الهامة.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز في هذه المباراة، من أجل خطف تذكرة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية.