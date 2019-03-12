رياضة | مدرب ليون يعلق على عودة "زيدان".. ويكشف خطته لإقصاء برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ليون يعلق على عودة "زيدان".. ويكشف خطته لإقصاء برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار برونو جينيسيو مدرب فريق ليون الفرنسي، على أنه من أجل التسجيل يجب أن يغامر في الهجوم لكن بدون أن ينسى الفريق الذي سيلعب ضده وهو برشلونة الإسباني.

وقال جينيسيو خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برشلونة: "ديمبلي ؟ كانت بدايته صعبة بداية الموسم وهذا الشيء عادي ، كان يحتاج للوقت من أجل الاندماج ولكنه واصل العمل وهو مجتهد والان يكافئ بـ ادائه".

وأضاف: "ديمبلي تطور كثيراً واصبح يدافع بشكل جيد".

وواصل: "عانى ديمبلي قليلا في البداية وهذا امر طبيعي لكنه استمر بالعمل وطور من مستوه في الاونة الاخيرة".

وتابع: "علينا ان نكون شجعان في الكامب نو".

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وأكمل: "لقد اخبرت لاعبيني بأن أبعاد الملعب هي نفس ملعبنا وبأنه نفس معظم الملاعب، كما ان الملعب مناسب لـ تسجيل الاهداف مما يمنحنا الثقة".

واستطرد: "بالنسبة إلى ليون الشيء لأكثر اهمية هو التنظيم بشكل جيد ومعرفة كيف ومتى يمكنك مهاجمة برشلونة".