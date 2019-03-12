رياضة | مدرب ليون يعلق على عودة "زيدان".. ويكشف خطته لإقصاء برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ليون يعلق على عودة "زيدان".. ويكشف خطته لإقصاء برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال جينيسيو خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برشلونة: "ديمبلي ؟ كانت بدايته صعبة بداية الموسم وهذا الشيء عادي ، كان يحتاج للوقت من أجل الاندماج ولكنه واصل العمل وهو مجتهد والان يكافئ بـ ادائه".
وأضاف: "ديمبلي تطور كثيراً واصبح يدافع بشكل جيد".
وواصل: "عانى ديمبلي قليلا في البداية وهذا امر طبيعي لكنه استمر بالعمل وطور من مستوه في الاونة الاخيرة".
وتابع: "علينا ان نكون شجعان في الكامب نو".
وأكمل: "لقد اخبرت لاعبيني بأن أبعاد الملعب هي نفس ملعبنا وبأنه نفس معظم الملاعب، كما ان الملعب مناسب لـ تسجيل الاهداف مما يمنحنا الثقة".
واستطرد: "بالنسبة إلى ليون الشيء لأكثر اهمية هو التنظيم بشكل جيد ومعرفة كيف ومتى يمكنك مهاجمة برشلونة".
وبسؤواله عن عودة زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد.. قال: "أنا مندهش ولكن سعيد بـ عودته".
واختتم مدرب ليون بقوله: "يجب أن نلعب مباراة مثالية من أجل التأهل وبالإضافة إلى ذلك سنحتاج إلى الحظ".