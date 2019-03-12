رياضة | ‎مران قوي للاعبي سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة الشمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‎مران قوي للاعبي سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة الشمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مرانا قويا على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو "الدفاع الجوي"، استعدادا لمباراة الشمس الهامة.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الشمس، في الثالثة عصر الخميس المقبل، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالمقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

شهد المران تدريبات بدنية قوية، تحت إشراف محمد سعد مدرب الأحمال، وبعدها تم تقسيم اللاعبين إلى فريقين، وخاضوا تقسيمة قوية بطول الملعب، اشتملت على بعض الجمل الفنية.‎