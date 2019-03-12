رياضة | إبراهيم عبد الخالق: نعاني من الإجهاد وسموحة أفضل تجاربي حتى الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيم عبد الخالق: نعاني من الإجهاد وسموحة أفضل تجاربي حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إبراهيم عبد الخالق لاعب الإسماعيلي أن الفوز على سموحه يعد خطوة كبيرة نحو العودة إلى مكان الفريق الطبيعي في المنافسة على الدوري.



وقال عبد الخالق في تصريحات خاصة لستديو 93.7 على أون سبورت إف إم، إن لاعبي الإسماعيلي يعانون الإجهاد بشكل كبير بعد أن لعبوا ست مباريات في خمسة عشر يوما، وهو ما أثر على أداء الفريق في بعض فترات المباراة أمام سموحة، لكن في النهاية النقاط الثلاث أهم شيئ في الفترة الحالية.



وأضاف عبد الخالق أن الإسماعيلي كان قدرا على إضافة أهداف أخرى في الشوط الثاني بعد تحول سموحه للهجوم فصارت أمام الفريق مساحات كبيرة.



وأنهى لاعب وسط الدراويش بأن تجربته مع سموحه هي الأفضل في مسيرته الكروية حتى الآن بعد أن قضى بالنادي السكندري خمسة أعوام وكذلك الفترة التي قضاها في الزمالك وأيضا حرس الحدود قبل الانتقال للإسماعيلي.