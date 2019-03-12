رياضة | مدرب ليون يكشف عن السيناريو الأقرب أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ليون يكشف عن السيناريو الأقرب أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال جينيسيو خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برشلونة: "نصيحتي للاعبيني غدا هي ان يلعبوا بحرية و بثقة وبطريقتنا المعتادة".
وأضاف: "ما فعلناه ضد السيتي في مانشستر قد يعطينا حافز للفوز بالرغم ان الفريقين لا يتشبهان".
وواصل: "نتيجة لقاء الذهاب تعطينا امل لتحقيق التأهل".
وتابع: "ميسي لاعب عبقري لن نقوم برقابة فردية عليه لكن سنحاول التقليل من خطورته كفريق وككتلة واحدة".
وأكمل: "لعب مباراة مفتوحة او الاغلاق ؟ لا أدري كيف سوف تدور المباراة ولكن اعتقد بانها سوف تنتهي 0-0 ، قد يكون سيناريو مختلف عن مباراة الذهاب".
واستطرد: "لا اعرف كيف سيكون لقاء الغد لكنني متاكد انه لن ينتهي 0-0".
وأشار بقوله: "التأهل سوف يحسم بـ تسجيل الاهداف ولا ارى اي طريقة أخرى".
وأكد: "لا تنسى بانك تواجه فريق كبير ويجب عليك المحافظة على الانضباط والدفاع الجيد".