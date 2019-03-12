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رياضة | مدرب ليون يكشف عن السيناريو الأقرب أمام برشلونة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ليون يكشف عن السيناريو الأقرب أمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح برورنو جينيسيو مدرب فريق أولمبيك ليون الفرنسي، أنه سيرى جاهزية لاعبه مارسيلو من عدمها بعد تدريبات اليوم.

وقال جينيسيو خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برشلونة: "نصيحتي للاعبيني غدا هي ان يلعبوا بحرية و بثقة وبطريقتنا المعتادة".

وأضاف: "ما فعلناه ضد السيتي في مانشستر قد يعطينا حافز للفوز بالرغم ان الفريقين لا يتشبهان".

وواصل: "نتيجة لقاء الذهاب تعطينا امل لتحقيق التأهل".

وتابع: " لاعب عبقري لن نقوم برقابة فردية عليه لكن سنحاول التقليل من خطورته كفريق وككتلة واحدة".

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وأكمل: "لعب مباراة مفتوحة او الاغلاق ؟ لا أدري كيف سوف تدور المباراة ولكن اعتقد بانها سوف تنتهي 0-0 ، قد يكون سيناريو مختلف عن مباراة الذهاب".

واستطرد: "لا اعرف كيف سيكون لقاء الغد لكنني متاكد انه لن ينتهي 0-0".

وأشار بقوله: "التأهل سوف يحسم بـ تسجيل الاهداف ولا ارى اي طريقة أخرى".

وأكد: "لا تنسى بانك تواجه فريق كبير ويجب عليك المحافظة على الانضباط والدفاع الجيد".

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