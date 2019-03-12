رياضة | فقير: لدينا الحافز الكافي لإخراج برشلونة من دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فقير: لدينا الحافز الكافي لإخراج برشلونة من دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نبيل فقير، نجم فريق أولمبيك ليون الفرنسي، أن فريقه جاء من أجل الفوز على برشلونة الإسباني، حيث أن لديهم فريق تنافسي ويملكوا الثقة اللازمة لفعل ذلك.

وقال فقير خلال تصريحات صحفية قبل مواجهة البارسا: "هو احد اهم المباريات في مسيرتي لكن ايضا بالنسبة للفريق وللجماهير".

وأضاف: "اللعب ضد برشلونة في الكامب نو وفي دوري الابطال شيء يحفزنا كثيرا".

وواصل: "كل شيء مُحفز لمباراة الغد دور الثمانية والكامب نو وبرشلونة وميسي".

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وتابع: "لدينا فريق شاب بإمكانيات كبيرة و نتفاهم كثيرا داخل و خارج الملعب، نحن جاهزون لمباراة الغد".

وأكمل: "هذا النوع من المباريات تحلم به منذ الصغر و هذا ما يعطينا حافز كبير للفوز".

واستطرد: "ديمبيلي ؟ عثمان لاعب كبير وقدم مستوى كبير في رين ودورتموند والأن في برشلونة اتمنى له الأفضل".

واختتم: "يجب أن نبذل مجهودا مضاعفا غدا ضد برشلونة لتحقيق الفوز".