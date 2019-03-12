رياضة | مبابي يفرض شروط غريبة على ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبابي يفرض شروط غريبة على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرض كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان شروطه من أجل الانضمام لريال مدريد في الصيف المقبل.

ورشح زيدان المدير الفني الجديد لريال مدريد مبابي لإدارة النادي لسرعة التعاقد معه في الصيف المقبل لتعزيز الخط الهجومي للفريق.

ودخل الثنائي نيمار ومبابي ضمن قائمة اللاعبين المطلوبين في ريال مدريد إلا أن زيدان اختار التعاقد مع مبابي لصغر سنه وقدرته الفائقة بعد تألقه مع باريس سان جيرمان.

ذكر موقع الدون بالون، أن مبابي فرض شروطه على ريال مدريد للانضمام للفريق في الصيف المقبل، أولاً أن يصبح قائداً للفريق ثانياً أن يحصل على راتب لا يقل عن 30 مليون يورو في الموسم، بجانب توفير منزل وطائرة خاصة لانتقاله.