رياضة | مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد على 4 قنوات مفتوحة.. بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد على 4 قنوات مفتوحة.. بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر جماهير كرة القدم حول العالم مشاهدة المباراة الثأرية بين يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء.

ويستضيف نادي يوفنتوس منافسه أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء 12 مارس في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة مساءًا و11:00 بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

ويدخل نادي يوفنتوس المباراة بهدف الفوز لا غير على أمل تعويض خسارته في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة سجلها كلا من؛ خيمينيز وجودين قلبي دفاع الأتلتيكو.

- التشكيل المتوقع:

- يوفنتوس:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: أليكس ساندرو، جيورجيو كيليني، دانييلي روجاني، ماتيا دي شيليو

خط الوسط: بليز ماتويدي، ميراليم بيانيتش، رودريجو بينتانكور

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ماريو ماندجوكيتش، باولو ديبالا

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- أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: فيليبي لويس، دييجو جودين، راؤول خيمينيز، سانتياجو أرياس

خط الوسط: توماس ليمار، كوكي، رودري، ساؤول نيجيز

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، ألفارو موراتا

وستنقل مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلقين؛ حفيظ دراجي وسوار الذهب.

وهناك قنوات مفتوحة سوف تنقل مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد مثل؛

- قناة BT Sport 3 HD

- قناة RMC Sport 1 HD

- قناة CBC Sport HD

- قناة Eleven Sport 1 HD