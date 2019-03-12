اخبار الرياضه

رياضة | رونالدو يُحدد شرطه الوحيد للعودة إلى ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يُحدد شرطه الوحيد للعودة إلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى احتمالية عودة البرتغالي نجم يوفنتوس الإيطالي، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال صحفي "كادينا كوبي" :"رونالدو سيعود إلى ريال مديد في حالة عدم تحقيق رفقة يوفنتوس هذا العام".

وأضاف :" رونالدو حدد شرطًا واحدًا للموافقة على العودة للفريق الملكي بعد عودة زيدان لتولي المسؤولية الفنية للمرينجي، هو أن يحصل على الراتب الذي حدده من قبل خاليًا من الضرائب".

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا