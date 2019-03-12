رياضة | رونالدو يُحدد شرطه الوحيد للعودة إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يُحدد شرطه الوحيد للعودة إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى احتمالية عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال صحفي "كادينا كوبي" :"رونالدو سيعود إلى ريال مديد في حالة عدم تحقيق دوري أبطال أوروبا رفقة يوفنتوس هذا العام".

وأضاف :" رونالدو حدد شرطًا واحدًا للموافقة على العودة للفريق الملكي بعد عودة زيدان لتولي المسؤولية الفنية للمرينجي، هو أن يحصل على الراتب الذي حدده من قبل خاليًا من الضرائب".