رياضة | السد القطري يهزم بيرسيبوليس الإيراني بدوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السد القطري يهزم بيرسيبوليس الإيراني بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعاد نادي السد القطري توازنه بعدما حقق الفوز على ضيفه بيرسيبوليس الإيراني وصيف حامل اللقب 1-0 يوم الثلاثاء على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2019.

وسجل بغداد بونجاح هدف الفوز الثمين للسد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز باختاكور الأوزبكي على ضيفه الأهلي السعودي 1-0 على ستاد باختاكور في طشقند.

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وتصدر باختاكور ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكل من الأهلي والسد ونقطة لبيرسيبوليس.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم 9 نيسان/أبريل، حيث يلتقي بيرسيبوليس مع الأهلي في طهران، وباختاكور مع السد في طشقند.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الأهلي على السد 2-0 في جدة وتعادل بيرسيبوليس مع باختاكور 1-1 في طهران.

ويشار إلى أن الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة يحصلان على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.