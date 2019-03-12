اونلاين | بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر bein sport لينك بدون تقطيع | كورة ستار كريستيانو رونالدو

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يلتقي مساء اليوم على ملعب أليانز ستاديوم فريق يوفنتوس وأتلتيكو مدريد ضمن منافسات الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، وسنقدم لكم روابط بث مباراة يوفنتوس في نهاية المقال .

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ويلتقي يوفنتوس ضيفه أتلتيكو في مدينة تورينو في تمام الساعة العاشرة بتوقيت سوريا ومصر والحادية عشرة بتوقيت السعودية.

ويسعى فريق السيدة العجوز لحسم الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة بعد خسارته أمام أتلتيكو بهدفين نظيفين دون رد في لقاء الذهاب.

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وتتجه الأنظار إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يقود الهجوم وبجواره ماريو مانزوكيتش وخلفهما باولو ديبالا اللاعب الموهوب لتحقيق الفوز.