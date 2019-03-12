اونلاين | كورة لايف star مشاهدة يوفنتوس واتليتكو مدريد بث مباشر يلا شوت yalla shoot الشوط الاول| رابط يويتوب ماتش يوفنتوس

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يواجه فريق يوفنتوس الإيطالي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خطر الخروج المبكر من مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني في العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب "أليانز أرينا"، بمدينة "تورينو" الإيطالية، في "إياب" ثمن النهائي.

ويحتاج يوفنتوس لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة من أجل مواصلة المشوار في مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما يكفى اتلتيكو مدريد التعادل السلبي أو الإيجابي بأي نتيجة كذلك الهزيمة بهدف دون مقابل للعبور إلى الدور ربع النهائي من منافسات البطولة.

كانت مباراة الذهاب بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس التي أقيمت في ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، إنتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين دون مقابل.

ويخشى كريستيانو رونالدو فقدان البطولة الثانية مع يوفنتوس هذا الموسم بعدما ودع مسابقة كأس إيطاليا، كما يخشى يوفنتوس ضياع حلمه بالحصول على لقب دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى منذ عام 1996، وهو الحلم الذي دفع النادي الايطالي لضم رونالدو قادماً من ريال مدريد الاسباني مقابل 105 ملايين يورو الصيف الماضي من أجل تحقيقه.

ومن المنتظر أن يفتقد يوفنتوس في مباراة اليوم لجهود الرباعي خوان كوادرادو، سامي خضيرة، دوجلاس كوستا، بسبب الاصابة، وأليكس ساندرو للأيقاف، فيما يفتقد اتلتيكو مدريد لجهود لوكاس هيرنانديز بداعي الإصابة، بجانب الثنائي دييجو كوستا وتوماس بارتي للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

ويتطلع يوفنتوس لصناعة التاريخ في مباراة اليوم بتحقيق "الريمونتادا" في الأدوار الاقصائية للمرة الاولى في تاريخ مشاركاته بمسابقة دوري ابطال اوروبا عندما يتأخر بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب.

يوفنتوس سبق وأن خسر خمس مرات بهدفين نظيفين بمرحلة الذهاب في الأدوار الاقصائية بمسابقة دوري ابطال اوروبا، ولم يتمكن من تعويض تلك النتيجة في مرحلة الإياب والعبور للدور التالي من منافسات البطولة.