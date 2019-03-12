اونلاين | كورة ستار بث مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد يلا شوت بدون تقطيع

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يقف تاريخ يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، عائقًا أمام آمال فريق "السيدة العجوز"، لتحقيق الانتفاضة في مباراته ضد أتلتيكو مدريد، لحساب إياب ثمن النهائي، بعد هزيمته ذهابًا بثنائية نظيفة، فالفريق الإيطالي لم يتمكن من قلب خسارته بهدفين دون رد، في ذهاب دور إقصائي بالتشامبيونز ليج.

وقبل الموسم الحالي، سبق وخسر يوفنتوس خمس مرات في لقاء الذهاب بدور إقصائي في التشامبيونز ليج بهدفين نظيفين، دون أن يتمكن قط من قلب الخسارة إلى فوز، ومن ثم التأهل للدور التالي.

وتعود الحالة الأولى في تاريخ اليوفي إلى نصف نهائي كأس أوروبا (المسمى القديم لدوري أبطال)، في موسم 1967-1968، عندما سقط "السيدة العجوز" تحت قيادة الباراجوياني إيربيرتو هيريرا أمام بنفيكا.

وكان بنفيكا، تغلب على اليوفي بهدفين نظيفين، ذهابًا في ملعب "النور" بلشبونة، قبل أن يفوز أيضًا في لقاء الإياب بتورينو، بهدف دون رد.

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وفي موسم 1973-1974، خسر يوفنتوس ذهابًا في ثمن النهائي، أمام دينامو دريسدن الألماني، بثنائية نظيفة، وودع البطولة رغم فوزه إيابًا 3-2.

وبعد عامين، ودع يوفنتوس البطولة من ثمن النهائي أيضًا، على يد فريق ألماني آخر هو بوروسيا مونشنجلادباخ، الذي فاز على "السيدة العجوز" 2-0 ذهابًا، وتعادل معه 2-2 في تورينو.

وفي موسم 2005-2006، مع إقامة البطولة بالمسمى الجديد، دوري أبطال أوروبا خسر اليوفي أمام أرسنال ذهابًا، في ربع النهائي بهدفين نظيفين، وانتهى لقاء الإياب بالتعادل السلبي.

والحالة الأخيرة في موسم 2012-2013، عندما اصطدم يوفنتوس ببايرن ميونخ في ربع النهائي، وخسر بهدفين نظيفين في ألمانيا، وبنفس النتيجة إيابًا في إيطاليا، علمًا بأن الفريق البافاري توج حينها باللقب.

وفي مباراة الثلاثاء المقبل، يتطلع يوفنتوس بقيادة المدرب ماسيميليانو أليجري، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لتغيير تاريخ بطل إيطاليا، والتقدم في البطولة التي تغيب عن خزائن البيانكونيري منذ عام 1996.