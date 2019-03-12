اونلاين | مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد ملعب أليانز في مدينة تورينو على أرض دولة إيطاليا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، ضمن مباريات الإياب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الأربعاء بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف تكون مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن قائمة فريق يوفنتوس الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني / ماتيا بيرين / بِنسوليو.

خط الدفاع: جوُرجيو كيليني / مارتن كاسيريس / ليوناردو بونوتشي / جواو كانسيلو / دانييلي روجاني / سبينازولا.

خط الوسط: ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / إيمري تشان / رودريجو بِنتانكور / نيكولوسي.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / باولو ديبالا / ماريو ماندزوكيتش / كين / فيديريكو بيرنارديسكي.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / مارتن كاسيريس.

خط الوسط: إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

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خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / باولو ديبالا / ماريو ماندزوكيتش.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

وإليكم الآن قائمة فريق أتلتيكو مدريد الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق يوفنتوس:

حراسة المرمى: يان أوبلاك / أنطونيو أدان / أليكس.

خط الدفاع: دييغو غودين / سانتياغو أرياس / ستيفان سافيتش / خوانفران / خوسيه ماريا خيمينيز / مونتيرو.

خط الوسط: كوكي / ساؤول نيغويز / توماس ليمار / رودريجو / فيكتور فيتولو / كارو / خواكين.

خط الهجوم: ألفارو موراتا / أنطوان جريزمان / أنخيل كوريا / نيكولا كالينيتش.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق أتلتيكو مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق يوفنتوس:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: خوانفران / خوسيه ماريا خيمينيز / دييغو غودين / مونتيرو.

خط الوسط: رودريجو / كوكي / ساؤول نيغويز / توماس ليمار.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / ألفارو موراتا.

المدير الفني: الأرجنتيني دييغو سيميوني.