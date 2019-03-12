اونلاين | لايف | اونلاين كورة ستار مشاهدة مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد بث مباشر .. شاهد مباراة كريستيانو رونالدو اليوم لايف HD

يواجه كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال شبح الخروج المبكر من مسابقة دورى أبطال أوروبا مع نادى يوفنتوس الإيطالى.

ويلتقى يوفنتوس الإيطالى مع اتلتيكو مدريد الإسبانى فى العاشرة مساء اليوم بملعب "أليانز أرينا"، بمدينة "تورينو" الإيطالية، فى "إياب" ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

ويحتاج يوفنتوس لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة من أجل مواصلة المشوار فى مسابقة دورى أبطال أوروبا، فيما يكفى اتلتيكو مدريد التعادل السلبي أو الإيجابي بأي نتيجة كذلك الهزيمة بهدف دون مقابل للعبور إلى الدور ربع النهائى من منافسات البطولة.

كانت مباراة الذهاب بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس التي أقيمت في ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، إنتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين دون مقابل.

2010 أسوأ مواسم رونالدو في دوري أبطال أوروبا

وسجل رونالدو ظهوره فى الأدوار الحاسمة والأخيرة فى دوري ابطال اوروبا فى جميع السنوات الماضية، ولم يودع من الدور ثمن النهائى منذ موسم 2009/2010 مع ريال مدريد عندما سقط الفريق الملكى أمام ليون بمجموعة المباراتين ذهابا وإيابا بنتيجة 2/1.

ويعانى النجم البرتغالى الذى يغرد منفردا فى صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لدورى الأبطال برصيد 121 هدفا، أيضا من تراجع فى سجله التهديفى بالمسابقة هذا الموسم برصيد هدف وحيد خلال مشاركته فى 6 مباريات بإجمالى 479 دقيقة وجاء أمام فريقه القديم مانشستر يونايتد فى الجولة الرابعة ليواصل صيامه التهديفى فى أخر 3 مباريات.

وحقق رونالدو 3 انتصارات فقط بقميص اليوفى فى تشامبيونزليج بنسبة 50% من المباريات التى شارك فيها مقابل 3 هزائم أمام الشياطين الحمر ويانج بويز والروخى بلانكوس وهو أمر لم يعتاد عليه الهداف التاريخى فى الفترة الأخيرة بالمسابقة.

وشهد موسم رونالدو المخيب للآمال مع يوفنتوس حصوله على البطاقة الحمراء الوحيدة طوال مشاركاته فى دورى أبطال أوروبا وذلك بعد مرور 29 دقيقة فقط من مواجهة فالنسيا فى الجولة الأولى ليتم إيقافه فى المباراة التى تلتها أمام يانج بويز السويسرى.

وأصبح رهان رونالدو فى التتويج بدورى أبطال أوروبا للمرة السادسة فى تاريخه مع فريق ثالث بعد مانشستر يونايتد وريال مدريد صعبا للغاية، خاصة مع النتيجة الكبيرة التى يحتاجها اليوفى لعبور أتلتيكو مدريد فى الإياب.