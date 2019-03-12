اونلاين | يلا شوت 7asry بث مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد اليو 12-3-2019 كورة ستار

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موقع الخليج 365 الرياضي – نشر الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقابلة حصرية مع نجم الفريق ، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو ، قبل المواجهة التي تجمعه مع أتلتيكو مدريد.

ويستضيف يوفنتوس نظيره أتلتيكو مدريد مساء الثلاثاء ، ضمن إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا ، ويحاول الفريق قلب النتيجة بعد الهزيمة بثنائية نظيفة ذهاباً ، وخطف بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

وقال كريستيانو رونالدو في فيديو مصور “ما أريد قوله أن علينا التفكير بشكلٍ إيجابي يوم الثلاثاء ، دعونا نؤمن بذلك ، من الممكن فعل شيء لكننا بحاجة لمساعدتكم ، سنلعب المباراة على ملعبنا ، ونحاول تسجيل الأهداف والفوز”.