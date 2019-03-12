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اونلاين | تابع رابط Yallaa shoot -مشاهدة مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد اليوم |بث مباشر يوفنتوس واتليتكو مدريد لايف .. يلا شوت

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الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:51 م

تابع رابط Yallaa shoot -مشاهدة مباراة يوفنتوس واتليتكو مدريد اليوم |بث مباشر يوفنتوس واتليتكو مدريد لايف .. يلا شوت
بث مباشر
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يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد، شهدت قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة يوفنتوس كلاً من: أدان، أوبلاك، أليكس فى حراسة المرمى، جودين، أرياس، سافيتش، خوانفران، خيمينيز، مونتيرو، كوكى، ساؤول، توماس ليمار، فيتولو، ميكيل كارو، خواكين، جريزمان، كالينيتش، كوريا، .
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