انت الان تتابع عمرو أديب لمحمد صلاح: السوشيال ميديا مستشفى مجانين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد جمال ١٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م
محمد صلاح
طالب الإعلامى عمرو أديب النجم المصرى محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزى عدم الالتفات إلى الانتقادات التي تعرض لها الفرعون المصرى خلال الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، جاء ذلك رداٌ على التويتة التي نشرها صلاح اليوم الثلاثاء عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر قائلاُ : "مندهش جدًا من بعض الناس اللي واقفة ومستنية أي خطأ أو كلام علشان يفسروه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم...من الواضح أن دا بقى الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة".
ورد أديب على تغريدة صلاح قائلا:"معلش يا صلاح اصل انت قاعد فى لندن مش متابع حاله التوحش اللي بقت موجوده في مستشفى مجانين السوشيال ميديا . الناس يوم ترفعك ويوم نهبدك الأرض ركز انت في مستقبلك ولا يهمك وبص للملعب وما تبصش لتويتر". وكان محمد صلاح قد تعرض لهجوم عنيف وقاس، خلال الساعات الماضية، على موقع
ورد أديب على تغريدة صلاح قائلا:"معلش يا صلاح اصل انت قاعد فى لندن مش متابع حاله التوحش اللي بقت موجوده في مستشفى مجانين السوشيال ميديا . الناس يوم ترفعك ويوم نهبدك الأرض ركز انت في مستقبلك ولا يهمك وبص للملعب وما تبصش لتويتر".
وكان محمد صلاح قد تعرض لهجوم عنيف وقاس، خلال الساعات الماضية، على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك - تويتر)، بعد التصريحات التي خرج بها خلال مؤتمر دعائي أقيم في ملعب أنفيلد، مساء الإثنين.— Amr Adib (@Amradib)
معلش يا صلاح اصل انت قاعد فى لندن مش متابع حاله التوحش اللي بقت موجوده في مستشفى مجانين السوشيال ميديا . الناس يوم ترفعك ويوم نهبدك الارض ركز انت في مستقبلك ولا يهمك وبص للملعب وما تبصش للتويتر— Amr Adib (@Amradib) March 12, 2019
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو أديب لمحمد صلاح: السوشيال ميديا مستشفى مجانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.