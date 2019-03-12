انت الان تتابع عمرو أديب لمحمد صلاح: السوشيال ميديا مستشفى مجانين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ١٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م

محمد صلاح

طالب الإعلامى عمرو أديب النجم المصرى محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزى عدم الالتفات إلى الانتقادات التي تعرض لها الفرعون المصرى خلال الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، جاء ذلك رداٌ على التويتة التي نشرها صلاح اليوم الثلاثاء عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر قائلاُ : "مندهش جدًا من بعض الناس اللي واقفة ومستنية أي خطأ أو كلام علشان يفسروه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم...من الواضح أن دا بقى الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة".

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ورد أديب على تغريدة صلاح قائلا:"معلش يا صلاح اصل انت قاعد فى لندن مش متابع حاله التوحش اللي بقت موجوده في مستشفى مجانين السوشيال ميديا . الناس يوم ترفعك ويوم نهبدك الأرض ركز انت في مستقبلك ولا يهمك وبص للملعب وما تبصش لتويتر". وكان محمد صلاح قد تعرض لهجوم عنيف وقاس، خلال الساعات الماضية، على موقع