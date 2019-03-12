انت الان تتابع الأهلي يعلق على قرار تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد شحاتة ١٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م

مجلس الأهلي

علق شريف فؤاد، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة النادي الأهلي، على قرار تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التي كان مُقررا لها يوم الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت، إلى يوم 20 مارس الجاري، في الجولة الـ25 لمسابقة الدوري الممتاز. وقال المتحدث الرسمي للنادي الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توضيح بخصوص مباراة الزمالك والمقاولون المؤجلة، النادي الأهلي لا يُصدر أزمات ويدعم الأندية المصرية الشقيقة التي تمثل مصر أفريقيا وفي المقدمة منها نادي الزمالك".

وتابع المتحدث الرسمي للأهلي: "لم يصدر عن أحد مسئوليه تصريح رسمي في هذا الخصوص، وهذا أمر يخص اتحاد كرة القدم، الجهة المنظمة للبطولة الذي نحسبه حريصا على مبدأ تكافؤ الفرص". ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع الزمالك يوم 30 مارس الجاري، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة السابعة

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