انت الان تتابع عنتر يقود شباب الزمالك لاكتساح الأهلي بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

زمالك 97

فاز فريق ناشئي نادي الزمالك مواليد 97 بقيادة سيد حنفي، المدير الفني، على غريمه التقليدي النادي الأهلي بثلاثية نظيفة، في الجولة السابعة عشرة من مؤجلات بطولة الجمهورية للناشئين، وسيطر فريق الزمالك على مجريات المباراة بشكل كامل خاصة في الشوط الأول، وأواخر الشوط الثاني، وسط تألق كبير من محمد إبراهيم وأحمد مدبولي وعنتر الذين تلاعبوا بدفاع الأهلي بجانب أحمد عادل ميسي، ولولا إنقاذ مصطفى شوبير أكثر من هدف لارتفعت النتيجة لأكثر من ذلك، إضافة إلى ارتطام تسديدتين بالعارضة لميسي.

وشاهد اللقاء بيير شومان، المدرب العام للفريق الأول بالزمالك، وأيمن عبد العزيز وأمير عزمي المدربان المساعدان، وذلك بتكليف من جروس لمتابعة خماسي الفريق الأول محمد إبراهيم ومدبولي وعنتر وعبد السلام وعمر صلاح، كذلك اللاعبون الشباب. كما شهد المباراة محمود علاء، وأحمد زيزو وبهاء مجدي وخالد بوطيب وعبد الله

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