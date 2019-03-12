البحرين تطالب بإلغاء احتكار “بي إن سبورتس”

الخليج 365-متابعات

طالبت البحرين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بوقف احتكار قنوات “بي إن سبورتس” القطرية لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في البحرين.

وأصدر الاتحاد البحريني بيانا الثلاثاء أشاد فيه بالموقف السعودي مؤكدا التوجه لاجراءات مماثلة “يؤكد الاتحاد في هذا الصدد توجهه لاتخاذ إجراءات مماثلة بناء على المخالفات المتعددة لقناة bein sport في سوء استخدام النشر لأغراض سياسية لا صلة لها بالرياضات بتاتا من جهة، وعلى مخالفات تقوم على الاحتكار من جهة أخرى، وهي أمور مرفوضة وتتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية”.

بدوره، أكد الاتحاد الاسيوي في بيان مقتضب الثلاثاء “التزامه بحماية حقوق شركائه التجاريين وشركاء البث التلفزيوني، في مواجهة أي محاولة للاعتداء على هذه الحقوق”.

وتابع “من أجل المساعدة على تحقيق هذا الهدف، سيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ببث المباريات التي تضم فرقا سعودية والتي تقام في السعودية ضمن مسابقات الاتحاد القاري، وذلك عبر القنوات الرقمية للاتحاد مع فرض إطار جغرافي للبث يقتصر على السعودية، عبر قناتي دوري أبطال آسيا على فيسبوك ويوتيوب… وسيساهم هذا الأمر في تعزيز التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الترويج لمسابقاته لصالح جميع الشركاء وأطراف اللعبة في قارة آسيا”.

وكان الاتحاد السعودي أكد الإثنين أنه تلقى من الاتحاد الآسيوي خطابا يفيد بإلغاء احتكار قنوات “بي إن سبورتس” القطرية لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في المملكة الخليجية، موضحا “بناء على ما اطلع عليه الاتحاد (الآسيوي) من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث قنوات بي إن سبورت في المملكة للمخالفات القانونية والنظامية الجسيمة التي ارتكبتها وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي للمتابعين والمشاهدين في المملكة، فقد تم اتخاذ قرار بإلغاء احتكارها لجميع منافسات الاتحاد الآسيوي”.

وأضاف “وسيتم البدء في بث هذه المباريات داخل المملكة عبر منصات الاتحاد الآسيوي بصورة تدريجية ابتداء من مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري والتي تقام مساء غدٍ الثلاثاء كخطوة أولية تلتزم فيها المملكة بتوفير طاقم النقل المصاحب من معلقين ومحللين”.

وأكد أيضا “لقد بدأ العمل على وضع الترتيبات الفنية اللازمة لذلك. والاتحاد السعودي لكرة القدم وهو يعلن هذا القرار العادل من الاتحاد الآسيوي فإنه يهيب بجميع الاتحادات الدولية لاتخاذ إجراءات وقرارات مماثلة تسهم في المحافظة على نشر اللعبة وتقديمها لمتابعيها بعيدا عن استخدامها لأغراض سياسية لا علاقة لها بالرياضة”.

وتابع “نأمل بصورة خاصة اتخاذ إجراءات مماثلة من الاتحادات العربية الشقيقة لضمان رياضة حقيقية تتوافق مع جميع الأعراف والقوانين ومبادىء المنافسة ومحاربة الاحتكار، مع تأكيد الاتحاد السعودي حرصه واستمراره على العمل مع أصحاب الحقوق والجهات الرسمية لتوفير المنصات النظامية لتمكين المشاهد السعودي والمقيم من الاستمتاع بالمنافسات الرياضية عن كل ما يشوهها”.

ولا يقتصر احتكار قنوات “بي إن سبورتس” على نقل مباريات كرة القدم الاسيوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وانما يتسع ليشمل البطولات الأوروبية والمنافسات العالمية، فضلا عن ابرز الرياضات مثل الدورات الأولمبية وبطولات العالم في السباحة وألعاب القوى وغيرها.