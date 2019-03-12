شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الأهلي يرد على تصريحات رئيس الزمالك: لا نتدخل في شؤون أحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد الإعلامي شريف فؤاد، المتحدث باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، على تصريحات رئيس نادي الزمالك بخصوص ما وصفه بـ«تصدير القلعة الحمراء للأزمات»، فيما يتعلق بمباراة الزمالك والمقاولون المؤجلة في الدوري.

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وعبر قناة النادي الأهلي قال فؤاد: «الأهلي لا يتدخل في شؤون الآخرين، لم يصدر أي تصريح رسمي من أي مسؤول في النادي الأهلي يتناول مباراة الزمالك والمقاولون».

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر لجنة المسابقات تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري الممتاز إلى يوم 20 مارس ليحصل الأبيض على فترة راحة إضافية لمشاركته في الكونفيدرالية الأفريقية.

وتابع متحدث الأهلي: «ندعم كل الأندية التي تخوض منافسات أفريقية، ونساند اتحاد الكرة في تنظيم كافة المسابقات التي نساعد على نجاحها».