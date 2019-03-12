فالفيردي يرسم خطة هزيمة ليون في دوري الابطال

صرح المدير الفني لفريق برشلونة إرنستو فالفيردي،، أن فريقه لا يمتلك الأفضلية أمام ليون بعد التعادل في مباراة الذهاب سلبيا.

وجاءت تصريحات فالفيردي، قبل المباراة التي ستجمع الفريقين، غدًا الأربعاء، على ملعب "كامب نو" في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي للقاء: "فريق ليون يعلم أهمية تسجيل هدف خارج الملعب، لذلك ستكون المباراة صعبة علينا، علينا أن نكون قريبين من أجل تجاوز خطوطهم، والضغط من خلال التمريرات".

وأكمل إرنستو: "سنتأهل للدور المقبل إذا نجحنا في تسجيل الفرص التي تتاح لنا عكس ما حدث في مباراة الذهاب".

واضاف: "نحن لا نشغل بالنا بما حدث العام الماضي أمام روما، شاهدنا جميع مباريات دوري الأبطال هذا الموسم لمعرفة خصومنا، وهذا لا يعني وجود أفضلية لنا من التعادل سلبيًا ذهابًا، الفريقان متعادلان، لذلك علينا الفوز فقط من أجل التأهل".

وعن ديمبلي، قال: "سنرى قدرة اللاعب حتى اللحظة الأخيرة لنقرر هل سيشارك أم لا، إذا لم يكن بخير فلن يلعب، ولن نغامر به، مثلما حدث مع ميسي سابقا".

واردف: "كل شيء من الممكن أن يحدث في مباراة الغد، نحن نتحدث عن مباراة من 90 دقيقة فقط. مستعدون لتقديم مباراة جيدة، وسنحاول صنع أكبر خطورة ممكنة على المنافس".

واستمر فالفيردي في تصريحاته، قائلًا: "نحن دائما نواجه، ونحاول مواصلة التمرير، دوري الأبطال شهد خروج فرق كبيرة مثل ريال مدريد، وسان جيرمان، ويجب أن نأخذ ذلك في عين الاعتبار، نحن نقدر ليون".

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ثم تطرق فالفيردي للحديث عن أسلحة ليون، وقال: "موسى ديمبلي مهاجم خطير، ويستطيع التسجيل بشكل كبير، الفريق أيضا يمتلك نبيل فقير، وتراوري، هم يمتلكون خط وسط، وهجوم قادر على تشكيل الخطورة، وتسجيل الأهداف في مرمانا".

وأكد مدرب برشلونة، أن فريقه دفاعي بدرجة كبيرة، مشيرًا إلى أن لاعبي البلوجرانا سيحاولون التركيز، وأنه يتمنى أن يحالفه الحظ.

وعن عودة زيدان إلى ريال مدريد، قال: "زيزو مدرب كبير، ويتولى مسئولية فريق كبير، وسنتواجه مجددا، لا يوجد لدي تعليق على هذا الأمر، هو اتخذ قراره، وسنتقابل مجددا".

أكمل المدرب الإسباني: "دوري الأبطال بطولة مختلفة عن بقية البطولات، في تشامبيونز ليج كل المباريات مهمة، نحن ندخل المباراة بتركيز خاص".

واستكمل مدرب برشلونة: "هناك احتمالات عديدة بشأن خطة الغد، سنرى، ونقرر بعد ذلك، لكني تقريبا استقريت على الخطة، لا أركز على كيف سيلعب المنافس".

وانهى تصريحاته بالحديث عن نبيل فقير، قائلا: "هو لاعب مميز، يستطيع اللعب في مركز صانع الألعاب بكل براعة، خاصة في الثلث الأخير من الملعب، لديه تسديدات مميزة، هو أهم لاعب في ليون".