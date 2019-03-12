بن فقير: جئنا للكامب نو للفوز على برشلونة

قال نبيل فقير نجم فريق ليون الفرنسي أن برشلونة منافسهم في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا هو المرشح الأبرز لتجاوز مواجهة الإياب، إلا أنه شدد على أن ليون ذهب إلى كتالونيا بهدف الفوز.

وتعادل الفريقان ذهابًا بدون أهداف في الأراضي الفرنسية الشهر الماضي، قبل مواجهة الإياب التي تجمعهما في ستاد كامب نو بمدينة برشلونة، في العاشرة مساء غد الأربعاء.

وتحدث فقير عن المواجهة في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المبارة قائلًا: "شاهدنا بعض المفاجآت في المسابقة، لكن حتى بدون حدوث تلك المفاجآت، جئنا هنا للفوز."

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وأكمل النجم ذو الأصول الجزائرية: "اللعب في ستاد أسطوري مثل كامل نو شىء مميز، أتمنى أن تكون ليلة طيبة، برشلونة هو المرشح للفوز، لكننا نستطيع أن نصنع المفاجأة."

وتحدث فقير عن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الأبرز قائلًا: "ندرك جيدًا إمكانيات ميسي، لكننا نلعب كفريق، سنضع رغبتنا وحماسنا في الملعب، وأتمنى أن نتمكن من تحقيق شىء إيجابي."

وغاب فقير عن مواجهة الذهاب بسبب الإصابة، قبل أن يتعافى ويظهر بشكل مميز في مواجهات فريقه المحلية التي سبقت صدام دوري أبطال أوروبا.