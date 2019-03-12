ليفربول يتسلح بمحمد صلاح استعدادا لمواجهة بايرن ميونيخ

قام الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، بإعلان قائمة مكونة من 21 لاعبا، استعدادا لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني، في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

وقرر المدرب الألماني كلوب استبعاد نابي كيتا، من القائمة المسافرة إلى ألمانيا لمواجهة بايرن ميونيخ.

واختار كلوب قائمة مكونة من: فابينو ، فان دييك ، فينالدوم ، لوفرين ، ميلنر ، فيرمينو ، ساديو ماني ، محمد صلاح ، أليسون ، هندرسون ، ستوريدج ، مورينو ، لالانا ، مينيوليه ، شاكيري ، روبرتسون ، أوريجي ، ماتيب ، فيليبس ، كيليهير ، ألكسندر أرنولد.

وكانت مبارة الذهاب انتهت بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين، ويحتاج ليفربول للفوز بأي نتيجة أو التعادل إيجابيا على ملعب اليانز أرينا للتأهل لربع نهائي البطولة.