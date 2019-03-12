اونلاين | يلا شوت | مشاهدة مباراة الهلال والدحيل اليوم بث مباشر جودة عالية

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مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر اليوم الثلاثاء 12-3-2019 فى دورى أبطال آسيا أون لاين، حيث يخوض الهلال مواجهةً صعبة حينما يستضيف نظيره الدحيل القطرى فى السادسة إلا ربع مساء اليوم، فى المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

مشاهدة مباراة الهلال والدحيل اليوم بث مباشر

مشاهدة مباراة الهلال والدحيل اليوم بث مباشر ستكون على ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، حيث ستتسم مباراة الفريق السعودى والقطرى بالصعوبة، نظرا لما تحمله من طابع الإثارة والندية فى لقاء سيحدد صدارة المجموعة.

مشاهدة مباراة الهلال والدحيل اليوم بث مباشر

نقدم لكم " بثًا مباشرًا " لمشاهدة مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري، مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2019.

مشاهدة مباراة الهلال والدحيل اليوم بث مباشر

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً الاستقلال الإيراني مع العين الإماراتي على ستاد آزادي في طهران.

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ويتصدر الدحيل ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام الهلال، في حين لا زال رصيد العين والاستقلال خالياً من النقاط.

مشاهدة مباراة الهلال والدحيل اليوم بث مباشر

مشاهدة مباراة الهلال والدحيل اليوم، حيث يسعى الكرواتى زوران ماميتش مدرب الهلال فى أن يتجاوز فريقه مهمة الدحيل لتعويض تعادله المفاجئ فى المرحلة السابقة أمام ضيفه الوحدة فى دورى كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ليتقلص الفارق بينه وبين النصر إلى 4 نقاط قبل ختام الدورى بـ7 مراحل.

مشاهدة مباراة الهلال والدحيل اليوم بث مباشر

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم 8 نيسان/أبريل، حيث يلتقي الدحيل مع العين في الدوحة، والاستقلال مع الهلال في الدوحة.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الدحيل على الاستقلال 3-0 في الدوحة والهلال على العين 1-0 في العين.

مشاهدة مباراة الهلال والدحيل اليوم بث مباشر

ويشار إلى أن الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة يحصلان على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.