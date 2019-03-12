اونلاين | GOol كورة Live: مشاهدة مباراة الهلال والدحيل القطري اليوم يلا شوت الأسطورة يوتيوب قناة الاتحاد الآسيوي Live HD HILAL

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تشكيل الهلال: حارس مرمى عبدالله المعيوف، في خط الدفاع محمد البريك، محمد جحفلي، ألبرتو بوتيا، ياسر الشهري وفي الوسط ميلوش ديجينيك، محمد كنو، سالم الدوسري، كارلوس إدواردو وفي الهجوم: سيباستيان جيوفينكو، بافيتيمبي جوميز.

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