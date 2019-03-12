اونلاين | بث مباشر.. مباراة العين العين واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا اليوم..يلا شوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. مباراة العين العين واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا اليوم..يلا شوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

البث المباشر لـ مباراة العين واستقلال طهران، اليوم الثلاثاء 12-3-2019، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.

ويمكن مشاهدة مباراة العين واستقلال طهران، التي تقام على استاد آزادي، على قنوات "بي إن سبورتس"، في تمام الساعة 5:30 مساء.

ويحتل العين واستقلال طهران المركز الأخير في المجموعة 3، بدوري أبطال آسيا بدون نقاط.

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