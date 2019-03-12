الاسطورة كورة لايف 7sry مباراة الأهلي وباختاكور بث مباشر kora star يلا شوت كورة ستار الاسطورة بث...

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بث مباشر مباراة الأهلي وباختاكور بدون تقطيع

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مباراة الأهلي وباختاكور بث مباشر

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تنطلق المباراة بعد قليل حيث وصل لاعبي الفريقين لملعب اللقاء في الحافلات المُخصصة لنقل الفريقين ودخلوا غرف الملابس.

نزول لاعبي الفرقتين للمستطيل الأخضر لأداء عمليات الإحماء الآن

نزول اللاعبين لأرضية الملعب لبدء اللقاء الآن حيث تنطلق المباراة في تمام الرابعة بتوقيت السعودية

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انطلاق الشوط الأول من اللقاء والأهلي يستحوذ على الكرة وحصار باختاكور في وسط ملعبه بعد مرور عشرة دقائق من زمن اللقاء

الأهلي يفشل في اختراق دفاع بختاكور وهجمة لصالح الفريق الأوزبكي ولكن دفاع الأهلي يتدخل

التعادل السلبي في شوط اللقاء الأول

مشاهدة مباراة باختاكور والأهلي يلا شوت

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