حارسان جديدان يظهران في تدريبات الأهلي لتعويض غياب الشناوي وإكرامي استعدادا لشبيبة الساورة

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، ظهور حمزة علاء ورمضان مصطفى حارسا فريق الشباب بالنادي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأحمر تصعيد حارسا فريق الشباب للمشاركة في التدريبات الجماعية، بسب النقص في هذا المركز بسبب إصابة شريف إكرامي بمزق في عضلة السمانة، ومحمد الشناوي بالتواء في الأنكل.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين بعد العودة من أداء مباراة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.