الأهلي يستعيد خدمات هذا الثنائي قبل مواجهة شبيبة الساورة

انتظم حسام عاشور وصلاح محسن لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتعافى عاشور من الإصابة بشد في منشأ العضلة الأمامية تعرض لها في مباراة الأهلي أمام حرس الحدود، كما تعافى صلاح من ألام في العضلة الضامة، اشتكى منها قبل سفر الفريق إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين بعد العودة من أداء مباراة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.