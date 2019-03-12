محمد نجيب يعود للمشاركة في تدريبات الأهلي بعد غياب 6 شهور بسبب الإصابة

انتظم محمد نجيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم السبت، والمقامة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتعافى نجيب من الإصابة التي تعرض لها في غضروف الركبة حيث خضع لعملية جراحية غاب على إثرها عن المشاركة مع الفريق الأحمر منذ سبتمبر الماضي.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين بعد العودة من أداء مباراة فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.