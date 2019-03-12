أبطال أوروبا: يوفنتوس يرفع شعار “الريمونتادا” أمام أتلتيكو “العنيد”

بعد أن خسر يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 0-2 في ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بات الفريق الإيطالي أمام مهمة صعبة للغاية لقلب موازين المواجهة لصالحه وانتزاع بطاقة التأهل عندما يستضيف منافسه الإسباني اليوم الثلاثاء في مباراة الإياب.

ويأمل يوفنتوس في تفادي المصير الذي واجهه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وباريس سان جيرمان الفرنسي، إذ فرط كل منهما في انتصاره في جولة الذهاب وخسر إياباً ليودع الفريقان البطولة من دور الستة عشر.

وتغلب الريال على أياكس الهولندي في عقر داره 2-1 ذهاباً، ثم خسر على ملعبه بالعاصمة الإسبانية إياباً 1-4، كما فاز سان جيرمان على مانشستر يونايتد الإنجليزي 2-0 في مانشستر ثم خسر إياباً في العاصمة الفرنسية 1-3.

وربما شكل الخروج المفاجئ للريال وسان جيرمان، نبأ ساراً ليوفنتوس، الذي يعد مرشحاً قوياً للفوز باللقب هذا الموسم خاصة في ظل وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بين صفوفه.

لكن يوفنتوس تلقى صدمة بالهزيمة بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب وهو ما يتحتم عليه استعادة التوازن منه في مباراة الغد من أجل مواصلة المشوار في البطولة.

ولم يظهر رونالدو، الذي اعتلى منصة التتويج بالبطولة الأوروبية خمس مرات، بأفضل مستوياته مع يوفنتوس في دوري الأبطال وسجل هدفاً واحداً للفريق خلال سبع مباريات، علماً بأنه سجل إجمالي 43 هدفاً خلال النسخ الثلاث الماضية التي شهدت تتويجه مع ريال مدريد.

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ومع ذلك، لا يزال يوفنتوس يثق بقدرات نجمه البرتغالي بشكل كبير، وطالبه بالاستفادة من هذا الدعم خلال مباراة الغد.

وتراجع دعم جماهير يوفنتوس شيئاً ما خلال المباريات الأخيرة، إذ أبدى المشجعون تذمرهم من ارتفاع أسعار التذاكر، لكنهم أكدوا عزمهم على دعم الفريق في مواجهة أتلتيكو.

وتردد أن المدير الفني ليوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، يدرس الدفاع في مباراة الغد بثلاثة عناصر، إذ ينتظر أن يخوض القائد جيورجيو كيليني المباراة رقم 500 له مع يوفنتوس.

ويتطلع أليغري للتعامل بشكل جيد مع أسلوب المدير الفني لأتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، والذي يعتمد على طريقة 4-4-2.

ويخوض أتلتيكو مدريد مباراة اليوم بعد أن فاز مطلع هذا الأسبوع على ليغانيس 1-0، ليظل في المركز الثاني بالدوري الإسباني بفارق سبع نقاط خلف برشلونة الإسباني.

ويغيب المهاجم دييغو كوستا ولاعب خط الوسط توملاس بارتي عن مباراة اليوم للإيقاف، كما يفتقد سيميوني جهود فيليبي لويس في الدفاع بسبب الإصابة.