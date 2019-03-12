الأهلي يصعد ثنائي حراس مرمى الشباب للتدريب مع الفريق الأول

حرص طارق سليمان، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تصعيد ثنائي حراسة المرمى بفريق الشباب حمزة علاء ورمضان مصطفى؛ لتدريبات الفريق الأول. وحرص سليمان على تصعيد ثنائي حراسة المرمى بفريق الشباب لمران الفريق الأول لتعويض غياب حارسي الفريق محمد الشناوي وشريف إكرامي للإصابة. حراسة المرمى بفريق الشباب لمران الفريق الأول لتعويض غياب حارسي الفريق محمد الشناوي وشريف إكرامي للإصابة. وخاض الثنائي جانبا من التدريبات البدنية وتدريبات قوية تحت إشراف طارق سليمان. واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين؛ استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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