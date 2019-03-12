هاني أبو ريدة يسافر إلى أمريكا لحضور اجتماعات "الفيفا"

سافر المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الأفريقي والدولي، إلى أمريكا، لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي والدولي، إلى أمريكا، لحضور اجتماعات الاتحاد الدوليلكرة القدم " الفيفا ". وتوجه أبوريدة من السعودية إلى أمريكا حيث كان يحضر اجتماعات الاتحاد العربي لكرة القدم.

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