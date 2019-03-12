عاشور حكمًا للقاء الإسماعيلي وسموحة.. والصباحي للجونة والاتحاد

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي، اليوم الثلاثاء، في دوري القسم الأول، على النحو الآتي:

- سموحة × الإسماعيلي (الأسبوع 25): محمود عاشور، ويعاونه أحمد حسام وشريف عبدالله، وعمرو عبدالعاطي حكمًا رابعًا، وكل من أحمد حمدي وأسامة إسماعيل

حكمًا خامسًا.

- الجونة × الاتحاد (الأسبوع 26): محمد الصباحي، ويعاونه أحمد التلاوي وأحمد الكيال، وأيمن منصور حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.