عاشور حكمًا للقاء الإسماعيلي وسموحة.. والصباحي للجونة والاتحاد

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي، اليوم الثلاثاء، في دوري القسم الأول، على النحو الآتي:
- سموحة × الإسماعيلي (الأسبوع 25): محمود عاشور، ويعاونه أحمد حسام وشريف عبدالله، وعمرو عبدالعاطي حكمًا رابعًا، وكل من أحمد حمدي وأسامة إسماعيل
- الجونة × الاتحاد (الأسبوع 26): محمد الصباحي، ويعاونه أحمد التلاوي وأحمد الكيال، وأيمن منصور حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.
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