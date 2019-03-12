يدرس الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السفر مبكرا الى الإسكندرية لإقامة معسكر مغلق. مغلق. ويستعد الأهلي لخوض مباراة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. ويدرس الأهلي السفر غدا الأربعاء أو بعد غد الخميس إلى الإسكندرية حيث يستأنف الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاسارتي يدرس اصطحاب الأهلي في معسكر مبكر لموقعة الشبيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.