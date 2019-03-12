محمد الشناوي يؤدي مرانًا منفردًا في الأهلي

اكتفى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة علاج طبيعي وتأهيل في «الجيم» على هامش مران الفريق صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.
ويعاني الشناوي من الإصابة بالتواء في الأنكل، تعرض لها في مباراة الأهلي الأخيرة أمام فيتا كلوب الكونغولي، وخرج في منتصف الشوط الأول.
واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم عقب العودة
ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري السبت المقبل في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
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