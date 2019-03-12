بوطيب ينتظم فى تدريبات الزمالك

انتظم المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعبالنادي.
وعاد بوطيب من المغرب بعد المشاركة في تشييع جثمان والده الذى
وغاب بوطيب عن الزمالك فى مواجهة جورماهيا الكيني الأحد الماضي فى الجولة الخامسة لكأس الكونفيدرالية الإفريقية والتى انتهت بفوز الأبيض برباعية نظيفة.
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