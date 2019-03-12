بوطيب ينتظم فى تدريبات الزمالك

انتظم المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي. النادي. وعاد بوطيب من المغرب بعد المشاركة في تشييع جثمان والده الذى توفي الأسبوع الماضي. وغاب بوطيب عن الزمالك فى مواجهة جورماهيا الكيني الأحد الماضي فى الجولة الخامسة لكأس الكونفيدرالية الإفريقية والتى انتهت بفوز الأبيض برباعية نظيفة.

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