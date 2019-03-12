جروس يُهنئ اللاعبين برباعية جورماهيا.. ويطلب التركيز أمام حسين داي

عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة فنية وتحفيزية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليًا بملعب النادي.

بدأ جروس الجلسة بتهنئة اللاعبين بالفوز علي جورماهيا الكيني، برباعيه نظيفة، أمس

الأول فى كأس الكونفيدرالية، مطالبًا إياهم بضرورة مواصلة الأداء والروح نفسهما خلال الفترة المقبلة.

كما أكد المدرب على اللاعبين، ضرورة التركيز الشديد، موضحًا لهم أن اللقاء المقبل

أمام نصر حسين داي في الجزائر يحتاج إلى جهد كبير وروح قتالية عالية.

كما قام جروس بشرح بعض الأمور الفنية للاعبين التي حدثت بلقاء جورماهيا، وكذلك خطة تدريب الفريق اليوم.

ويواجه الزمالك فريق حسين داي مساء الأحد المقبل فى الجولة السادسة "الأخيرة" بدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.