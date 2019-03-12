يوفنتوس يعلق أحلامه على رونالدو أمام أتلتيكو.. ومان سيتي يخشى مفاجآت شالكة

يترقب عشاق الكرة العالمية، موقعة من العيار الثقيل عندما يحل أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفاً على مدينة تورينو العاصمة الصناعية الإيطالية لمواجهة يوفنتوس، في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «إليانز» وذلك في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19.

وفي نفس الوقت تقام مباراة لا تقل إثارة عن الأولى، حيث يلتقي شالكه الألماني مع مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي يبحث عن حسم تأهله للدور ربع النهائي بعد أن فاز في لقاء الذهاب بنتيجة ٣-٢ متحدياً النقص العددي.

ولن يأمن بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتزينز، لنتيجة الذهاب في ظل المفاجآت التي يشهدها دوري الأبطال، حيث ودع العملاقان باريس سان جيرمان وريال مدريد، رغم نتائجهما الجيدة في لقاءات الذهاب خارج ملعبهم، وخروجهم بالخسارة القاسية أمام أعين جماهيرهم.

وتمثل مباراة أتلتيكو مع اليوفي، أهمية كبيرة الفريقين بعد أن انتصر

الروخيبلانكوس في لقاء الذهاب في واندا ميتروبوليتانو بهدفين نظيفين، أي أن التعادل أو حتى الخسارة بهدفٍ نظيف أو بفارق هدفين بنتيجة أكبر من (2-0) ستضع سيميوني وفريقه في ربع النهائي.

أما البيانكونيري فعليه الفوز بثلاثة أهدافٍ نظيفة على الأقل لخطف بطاقة العبور من الفريق الإسباني ذي الطابع الإيطالي في طريقة لعبه بفضل التشولو الأرجنتيني.

وأوقعت قرعة دور مجموعات ذات الأذنين يوفنتوس في المجموعة الثامنة رفقة مانشستر يونايتد وفالنسيا ويونج بويز، ونجح في التأهل بعد أن تصدر المجموعة برصيد 12 نقطة.

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أما أتلتيكو مدريد فقد كان في المجموعة الأولى رفقة بوروسيا دورتموند وكلوب بروج وموناكو، ونجح في الصعود لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

ويواجه العملاق الإيطالي شبح الإصابات، حيث يغيب عن يوفنتوس في المباراة ضد أتلتيكو مدريد 3 لاعبين بداعي الإصابة، هم: خوان كوادرادو، سامي خضيرا، دوجلاس كوستا، ولن يغيب أي لاعب عن البيانكونيري أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

وينتظر أن يكون ماسيمليانو أليجري، مدرب السيدة العجوز، الاعتماد على طريقته الذي اعتاد عليها مع الفريق منذ انطلاقة الموسم، وسيعتمد على طريقة 4-3-3، بتشكيل مكون من: فويتشيك تشيزني في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع: أليكس ساندرو- جيورجيو كيليني- دانييلي روجاني- ماتيا دي شيليو، وفي الوسط: بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش- رودريجو بينتانكور، وفي الهجوم: كريستيانو رونالدو- ماريو ماندجوكيتش- باولو ديبالا.

في المقابل، يغيب عن أتلتيكو مدريد في هذا اللقاء لوكاس هيرنانديز بداعي الإصابة، وسيفتقد الروخيبلانكوس في إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا الثنائي دييجو كوستا وتوماس بارتي بسبب تراكم البطاقات.

ويبدأ سيميوني بنفس الطريقة التي يفضلها مع الأتلتي، وسيواصل الاعتماد على أوبلاك في حراسة المرمى وأمامه الرباعي فيليبي لويس وجودين وخيمينيز وأرياس، وسيتكون خط الوسط من الرباعي كوكي، رودري، ساؤول، ليمار، أما الهجوم فسيتواجد الثنائي موراتا وجريزمان.