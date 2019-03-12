رياضة | عاجل.. السعودية توجه ضربة لـ"بي إن سبورتس" وتعلن إلغاء احتكار المباريات الآسيوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السعودية توجه ضربة لـ"بي إن سبورتس" وتعلن إلغاء احتكار المباريات الآسيوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم وصول خطاب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد بإلغاء احتكار قنوات بي إن سبورتس (beIN SPORTS) القطرية لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في المملكة.

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وأوضح الاتحاد السعودي أن قرار الاتحاد القاري جاء "بناء على ما اطلع عليه من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث beIN SPORTS في المملكة للمخالفات القانونية والنظامية الجسيمة، التي ارتكبتها وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي للمتابعين والمشاهدين في المملكة".

وأضاف بيان الاتحاد السعودي: "تم إلغاء احتكار جميع منافسات الاتحاد الآسيوي لصالح قنوات beIN SPORTS وسيتم البدء في بث هذه المباريات داخل المملكة عبر منصات الاتحاد الآسيوي بصورة تدريجية ابتداء من مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري التي تقام مساء اليوم الثلاثاء كخطوة أولية تلتزم فيها المملكة بتوفير طاقم النقل المصاحب من معلقين ومحللين، وقد بدأ العمل على وضع الترتيبات الفنية اللازمة لذلك".