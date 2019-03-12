رياضة | خطة تسويق ورعاية لرياضة الخماسي الحديث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة تسويق ورعاية لرياضة الخماسي الحديث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت شركة رويال للإستثمار الرياضي عقدًا مع شركة سبارك كميونيكيشن للعلاقات العامة و الإعلام، و ذلك لتغطية الأحداث و الفاعليات الرياضية التي تنظمها الشركة محليًا و عالميًا، بالإضافة إلى الفرق و المنتخبات التي ترعها في كافة وسائل الإعلام، لمدة عامين.

وقال محمد جاد العضو المنتدب لرويال للإستثمار الرياضي أن الشركة نجحت في الحصول علي حقوق رعاية الإتحاد المصري للخماسي الحديث بجميع ألعابه و التي تضم عدة ألعاب فردية،و هي السباحة، الرماية، الفروسية، سلاح سيف المبارزة، و العدو في دورة الألعاب الأوليمبية القادمة.

و أعلن جاد أن الشركة نجحت في الحصول علي حقوق رعاية الحكم العالمي محمد عادل و الحاصل علي لقب أفضل حكم في العالم لعام 2018 في لعبة التايكوندو، و أن الشركة تستعد لتوقيع عقد رعاية مع الإتحاد المصري لرفع الأثقال بكامل أبطاله خلال أيام.

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من جانبه أكد محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الهدف هو دعم إتحادات الألعاب الفردية و أبطالها الذين يحققون لمصر إنجازات أوليمبية و عالمية, فهم من يستحقون الدعم المالي، و الفني، و المعنوي.

وأوضح حسني أن، الشركة تستهدف التعريف برياضة الخماسي الحديث، و إلقاء الضوء علي أبطالها الذين سيمثلون مصر خلال أوليمبياد طوكيو2020.

من جانبها كشفت يارا خلف الرئيس التنفيذي لشركة سبارك كوميونيكيشن للعلاقات العامة و الإعلام، عن وجود خطة تسويقية مشتركة بين الشركتين لتغطية الأحداث الرياضية المحلية و العالمية، في كافة وسائل الإعلام، ودعم المنتخبات الوطنية التي ستمثل مصر في أوليمبياد طوكيو 2020.

وكان المنتخب المصري للخماسي الحديث قد حجز بطاقتي التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها طوكيو خلال العام المقبل، و يتبقى لمصر فرصة أخرى لزيادة عدد لاعبيها من خلال التصنيف العالمي للعبة، و الذي سيصدر في شهر يونيو المقبل.