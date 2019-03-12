رياضة | اتحاد الكانوى والكياك يكرم رموز اللعبة على هامش بطولة الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكانوى والكياك يكرم رموز اللعبة على هامش بطولة الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقيم اتحاد الكانوى والكياك برئاسة محمد السكرى حفلا لتكريم رموز اللعبة ومؤسيسها فى مصر وذلك على هامش بطولة الجمهورية وختام الموسم المحلى يوم السبت المقبل بالنادى المصرى للتجديف. والمكرمون هم مؤسس الكانوى فى مصر المهندس سالم مشهور والذى ساهم فى انضمام مصر للاتحاد الدولى للعبة . ورئيس الجمعية التأسيسية المستشار خالد زين ورئيس اتحاد الكانوى السابق ورئيس الاتحاد العربى الحالى الدكتور حافظ الغندور. وتقام بطولة الجمهورية يومى الجمعه والسبت المقبلين بمجرى النيل بمشاركة 17ناديا علما بان المنافسات تشهد سباقات الحافز الرياضى .

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