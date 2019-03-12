رياضة | يوسف عمرو يرفع علم مصر فى افتتاح بطولة افريقيا لناشئي الجولف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوسف عمرو يرفع علم مصر فى افتتاح بطولة افريقيا لناشئي الجولف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ مشوار المنافسات اليوم يبدا فراعنة الجولف الصغار مشوارهم بالبطولة الافريقية لناشئي الجولف اليوم الثلاثاء والتى تستمر على مدار ثلاثة ايام فى عاصمة بتسوانا جبرونى .

ويستضيف منافسات البطولة الافريقية لناشئي الجولف نادى جولف فالكانى بالعاصمة جبرونى بمشاركة 12 دولة افريقية فى مقدمتها مصر وجنوب افريقيا والمغرب وغانا ونيجيريا وناميبيا وموريشيوس والبلد المضيف بتسوانا .

ويمثل مصر فى البطولة الرباعى الدولى يوسف عمرو وحسن عز الدين وادم الشامى وابراهيم الجزايرلى .

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد اقامت حفل الافتتاح ودخلت كل المنتخبات المشاركة فى طابور عرض كل امام علم بلاده . وقام لاعب منتخب مصر يوسف عمرو برفع العلم المصرى اثناء عزف السلام الوطنى المصرى . وسبق حفل الافتتاح قيام منتخبنا بأداء مرانا قويا على ملعب البطولة من أجل التعرف عليه قبل بدء المنافسات الرسمية اليوم الثلاثاء .